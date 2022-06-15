İhlas Haber Ajansı

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Sağlıkçılardan imamlara kadına şiddet ve kanser bilgilendirmesi

Van’ın Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından imamlara kadına şiddet, kanser ve kene ısırması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Van'ın Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından imamlara kadına şiddet, kanser ve kene ısırması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.


İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ilçede görev yapan imamlara kadına yönelik şiddet, şiddetin türleri, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisi ve şiddetle mücadele çerçevesinde hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verildi. Bunun yanında kene ısırması ve kanser hakkında da bilgilerin sunulduğu programda, 30-65 yaş aralığında serviks kanseri, 40-69 yaş arasında ise meme kanseri ve 50-70 yaş arası tüm kadın ve erkeklere ise kalın bağırsak kanseri taramasının ücretsiz yapıldığı ifade edildi.

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