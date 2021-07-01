“Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmasının birincileri ödüllerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmasında dereceye girenlere Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla yapılan törende ödülleri verildi.

Bu yıl 11.'si düzenlenen yarışma için Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler katıldı. Tören öncesi Vali Mehmet Emin Bilmez, dereceye giren eserleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Vali Mehmet Emin Bilmez, Yeşilay'ın çok etkin bir çalışma yürüttüğünü belirterek, “Düzenlenen yarışma çok anlamlı. Yarışmayı düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyetine teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışmaya 103 bin 685 eser gönderilmiş. Bu çok önemli bir rakamdır. Bu 103 bin öğrencinin farkındalık oluşturmak için kendisini projeye dahil etmesi demektir” dedi.

Konuşmaların ardından ‘İlkokul Görsel' kategori birincisi Elif Cengiz, ‘Ortaokul Görsel' kategori birincisi Vildan Yıldızer, ‘Lise Görsel' kategori birincisi Somaye Mohseni ile ‘İlkokul Edebi' kategori birincisi Hatice Berfin Öztürk, ‘Ortaokul Edebi' kategori birincisi Abdulsamet Sarıtaş ve ‘Lise Edebi' kategori birincisi Rüya Ökçün'e Vali Mehmet Emin Bilmez ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke tarafından ödül ve başarı belgeleri verildi.