Saha komiserlerinden kitap yardımı

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanlığı tarafından Türkiye geneli başlatılan kitap kampanyası projesi kapsamında, TFSKD Trabzon Şubesi tarafından Van'daki Şehit Nurettin İlkokuluna kitap bağışında bulunuldu. Trabzon'dan gönderilen kitapları okul yönetimine TFSKD Van Şube Başkanı Ahmet Bayram ve yönetim kurulu üyeleri teslim etti.

Kitap bağışı hakkında açıklama yapan Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Van Şube Başkanı Ahmet Bayram, “Öncelikle Genel Başkanımız Hüseyin Doğan Beyin ve Trabzon Şube Başkanımız Turgay Kurt'un selamlarını Vanlı kardeşlerimize ilettik. Dernek olarak sadece yeşil sahalarda değiliz. Genel başkanlığımızın başlattığı proje kapsamında eğitime de destek sunmaya gayret ediyoruz. Trabzon şubemizin katkılarıyla gönderilen kitaplarımızı okulumuza teslim etmek için buradayız” dedi.

Kitap tesliminde öğrencilerle bir araya gelen Bayram, “Trabzon'dan gönderilen çeşitli bilgi ve kültür bilgilerini barındıran bu eserlerimizi öğrencilerin faydalanması adına okul kütüphanesine hediye ettik. İnşallah okulumuza ve öğrencilerimize eğitim adına bir nebze de olsa yardımcı olduk. Vanlılar adına Trabzon Şube Başkanımız Turgay Kurt'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TFSKD Van Şube Başkanı Ahmet Bayram, Şehit Nurettin İlkokulu Müdürü Ramazan Çakan ve projede emeği geçen öğretmen ve aynı zamanda futbol klasman hakemi olan Safa Yılmaz'a ilgi ve alakalarından dolayı da teşekkür etti.

Şehit Nurettin İlk Okulu Müdürü Ramazan Çakan ise, TFSKD Genel Başkanı Hüseyin Doğan'a, TFSKD Trabzon Şube Başkanı Turgay Kurt'a katkılarından dolayı teşekkür etti.