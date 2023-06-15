Sahil yolunda hummalı çalışma devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturan ve sahil şeridini cazibe merkezi haline getirecek olan Sahil Yolu Projesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Kentin 50 yıllık sahil yolu hayalini gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki Uyguma Oteli arasındaki 10 kilometrelik sahil yoluna entegre olacak şekilde 1100 dönümlük alanda park çalışması da yapıyor. Ekolojik belediyecilik anlayışı ile hareket eden Van Büyükşehir Belediyesi, proje alanı içerisinde kalan sazlık ve doğal yaşam alanlarını koruyacak. Sahil şeridinde adeta zamanla yarışan ekipler, bir yandan alana çakılan direkler üzerine yapılan 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolunda çalışma yürütürken bir yandan da seyir terasları ve dinlenme alanlarını inşa ediyor.

Vatandaşları Van Gölü'nün eşsiz doğası ile buluşturacak olan sahil yolu projesi bünyesinde; 30 metre genişliğinde yol, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, mescit ve tuvaletler bulunuyor. Kaldırım, aydınlatma ve sıcak asfalt çalışmalarının da gerçekleştirileceği sahil yolunun yılsonuna kadar halkın hizmetine açılması planlanıyor.

Öte yandan, Sahil Yolu Projesi'nin 10 kilometreden 16 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.