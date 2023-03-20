Sahurun vazgeçilmezi doğal tahine yoğun ilgi

Van'da uzun süre tok tutması ve vücuda enerji vermesi nedeniyle Ramazan ayının en çok tüketilen gıdalardan biri olan tahinin üretimi arttı.

Ramazan ayında sahurun vazgeçilmesi ve hammaddesi susam olan tahin üretimi Van'da doğal orak üretiliyor. Özellikle tok tutma özelliği nedeniyle sahur sofralarının vazgeçilmez ürünü olan tahinin üretimi, Ramazan öncesi büyük artış yaşıyor. Van'da Ramazan ayı öncesi aylık 2 ton üretilen doğal tahin, Ramazan ayı içerisinde yaklaşık 15 ton üretiliyor. Van'da üretim yapan firma tahini Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor.

“Doğal olarak üretiliyor”

İHA muhabirine konuşan işletme sahibi Mehmet Nesim Güneş, 36 yıldır tahin üretimi işiyle ilgilendiğini belirtti. Değirmen taşlarının eskiden suyun gücüyle döndüğünü ancak günümüzde elektrikle döndüğünü ifade eden Güneş, “Susam tarladan çıktıktan sonra kabukları soyulur. Susamlar daha sonra kavrulduktan sonra değirmene atılarak tahin elde edilir. Yaklaşık 5 aşamadan geçildikten sonra tahin elde edilir. Doğal olarak üretiliyor ve herhangi bir katkı maddesi içine konulmuyor” dedi.

“Tok ve dinç tutuyor”

Genellikle üretim yoğunluğunun Ramazan ayında olduğunu ama yılın diğer zamanlarında da üretim yaptıklarını dile getiren Güneş “Tahinin kilosunu 80 liradan satışa sunuyoruz. Hammaddesi susamın kilosu da 70 lira civarındadır. Tok ve dinç tutuğu için özellikle Ramazan ayında tercih ediliyor. Yılın diğer aylarında yaklaşık 2 ton, Ramazan ayında ise 15 tona yakın üretim yapıyoruz. Susamlarımız yerlidir. Susamlar bize genellikle Siirt, Konya, Şanlıurfa ve Antalya gibi iklimi sıcak illerimizden geliyor” diye konuştu.

Ürettikleri tahini Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini söyleyen Güneş, yurt dışından da talep olduğunu ve son olarak Kuzey Irak'a da gönderdiklerini kaydetti.