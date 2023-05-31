VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi tarafından düzenlenen bahar şenlikleri çerçevesinde şair Nurullah Genç sevenleriyle buluştu.

Özalp Belediyesi tarafından düzenlenen bahar şenliği çerçevesinde şair Nurullah Genç, Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu salonunda sevenleriyle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Şair Nurullah Genç'in söyleşisi ve kitaplarını imzalamasıyla son buldu.

Düzenlenen programa Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.