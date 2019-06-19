Şair yazar Hakan Pütün liseli gençlerle buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından liseli kız öğrenciler için düzenlediği üç günlük kampın kapanış programının konuğugazeteci şair yazar ve radyo televizyon programcısı Hakan Pütün oldu. Geçtiğimiz hafta sonu, liseli genç kızların yıl sonu, kendilerini tanıması ve sosyal etkinlikler ile bir araya gelip eğlenceli saatler geçirebilmeleri için düzenlenen etkinliğin kapanış programı, İskele İmam Hatip Anadolu Kız Meslek Lisesi konferans salonunda gerçekleşti. Düzenlenen kapanış programına ise "ıraz" kitabının yazarı , şair yazar ve sunucu Hakan Pütün şiirleri ile damgasını vurdu. Program söyleşi ve şiirlerle başladı. Özellikle şiir dinletisinde Hakan Pütün'ün annesi için yazdığı ve yorumladığı 'Anne' şiiri konferans salonunu dolduranların duygusal anlar yaşamasına sebep oldu.

Şiirlerinde kendi hayatından kesitlerin olduğunu vurgulayan Pütün; "Kendi şiirlerim de var, yazmayı da şiir yorumlamayı da çok seviyorum Geçen yıl bir çok program daveti ile söyleşi ve dinletilere gittim. Onun dışında yirminin üzerinde lise, iki ünüversite, beş orta okulda söyleşi ve şiir dinletisi gerçekleştirdim. Bugün de genç kardeşlerimizle bir aradayız. Benim için yine muhteşem bir gündü. Umut dolu gençlik yarınlarımız için, geleceğimiz için çok önemli. Bu noktada ben de onlara bir soluk, bir nefes olabildiysem ne mutlu bana. 'Annem' şiirini rahmetli olan annem için yazmıştım. Bugün burada yorumlamak nasip oldu. En kısa zamanda bu şiir için bir klip yapıp dinleyenler ile buluşturucağım inşallah" dedi.

Hakan Pütün program içerisinde dinleyiciler ile şiir düetleri yaptı, program sonunda karşılıklı kitap hediyeleri verildi.