Şair-Yazar Kaan Murat Yanık, Vanlı okurlarıyla buluştu

Van İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliği kapsamında Şair-Yazar Kaan Murat Yanık okurlarıyla buluştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliğinin dördüncüsünü gerçekleştirdi. İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte Şair-Yazar Kaan Murat Yanık, Vanlı okurlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Yanık; gençlik, edebiyat ve kitap üzerine konferans verdi. Soru cevap ile devam eden etkinlik, Şair-Yazar Yanık'ın kitaplarını okurları için imzalamasıyla sona erdi.

Konferans sonunda bir açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, DAKA işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliklerinin bundan sonra da devam edeceğini ifade ederek, 7 Aralık'ta Dergâh Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve ‘TYB 2018 Şiir Ödülü' sahibi Ali Ayçil Vanlılarla bir araya gelecek. Etkinliklerimizin tümü ücretsiz olup şair ve yazarların kitapları etkinlik gününde dağıtılacaktır. Ben bu anlamda etkinliklerimizi yoğun çabayla organize eden İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve personeline, yine bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde sundukları desteklerden dolayı DAKA'ya teşekkür ediyorum” dedi.