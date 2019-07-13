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Salep soğanı toplayan şahsa 60 bin TL ceza

Van’ın Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa 60 bin 163 TL idari para cezası kesildi.

Van'ın Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa 60 bin 163 TL idari para cezası kesildi.


Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince "Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek"ten 60 bin 163 TL idari para cezası kesildiği belirtildi. Açıklamada, çalışmalarından dolayı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına da teşekkür edildi.

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