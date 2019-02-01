İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saman altında kaçak mazot ve sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, saman altına gizlenmiş 240 litre kaçak mazot ve 750 paket sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurucan Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak mazot ve sigarayı bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon başlattığı belirtildi. Şüpheli şahsın ahırının önünde bulunan samanın altına gizlenmiş vaziyette 60'ar litrelik 3 adet jelikan içerisinde toplamda 240 litre mazot ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olaylarla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.