Şampiyon boksörler Van'a döndü

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Muğla'da yapılan Türkiye Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Boks Şampiyonası'na katılan Vanlı boksörler, iki şampiyonluk ve bir de ikincilik madalyasıyla kente döndü.

Türkiye Boks Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan ve Muğla'da gerçekleşen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Boks Şampiyonası, 61 ilden 680 sporcunun katılımı ile düzenlendi. Şampiyonaya Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 12 sporcu ile katıldı. Vanlı boksörlerden 51 kiloda Muhammed Ali Demirezen ve 60 kiloda Ahmet Peker Türkiye şampiyonu olurken, 75 kiloda ise Özlem Aslan Türkiye ikinciliği elde etti. Vanlı sporcular, kazanmış oldukları başarılarından dolayı 23 Nisan ile 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ermenistan'da yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandılar.

Şampiyon sporcuları ve antrenörleri makamında ağırlayan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, "Türkiye Boks Federasyonumuz tarafından Muğla'da yapılan Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Boks Şampiyonası'na ilimiz adına katılarak iki Türkiye şampiyonluğu ve bir de Türkiye ikinciliği kazanarak en güzel başarılara imza atan boksörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyoruz. Boksörlerimiz ilimizin başarı çıtasını her zaman yükseltmektedirler. Bu başarılarından ve çalışmalarından dolayı ilimizde böylesi gurur verici sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen boks antrenörümüz Ayhan Öz'e çok teşekkür ediyor, sporcularımızı da kazanmış oldukları başarılarından dolayı bir kez daha kutluyor, kendilerine bundan sonraki katılacakları müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi.