Şampiyon develer güreşe hazırlanıyor

Van'ın Başkale ilçesinde yetiştirilen develer, güreşe hazırlanıyor.

Başkale ilçesine bağlı Kocaköy Mahallesi'nde yetiştirilen 21 deve, güreşe hazırlanıyor. Aydın'dan yavru olarak alınan ve Kocabey Mahallesi'ne getirilen 21 güreş devesi, bakıcılarının gözetiminde kondisyon idmanı yaptırılıyor. Develerin her gün 2 kez idmana çıkartıldığını ifade eden deve sahibi İshak Erbay, babası ile birlikte 13 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Babam 13 yıl önce bu develeri Aydın-İncirliova'dan aldı. Bizlerde yıllardır burada develeri güreşe hazırlıyoruz” dedi.

Yetiştirilen develerin Türkiye'nin farklı illerinde yapılan güreşte yarıştıklarını dile getiren Erbay, “Develerin içerisinde ‘Başpehlivan' olarak adlandırdığımız devemiz de var. Bu develer hocalar eşliğinde güreşe hazırlanılıyor. Deve güreşleri kışın başladığı için, bizlerde yoğun bir tempoyla onları yapılacak yarışmalara hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Develerin farklı branşlarda yarıştığını belirten Erbay, “Çılgın Akın ve Number One isimli develerin Türkiye birincilikleri mevcut. Normal diğer hayvanlara baktığımız gibi bakmıyoruz. Bunların bakımına özen gösteriyoruz. Çünkü develer adeta çocuk gibidir. İletişim kurabilirsen, sıkıntı yaşamazsın ama iletişim kuramazsan büyük sıkıntı yaşarsın. Bu nedenle özenle bakmak gerekir” diye konuştu.

Develerin 60 ila 100 bin TL arasında satıldığını da sözlerine ekleyen Erbay, merak edip buraya gelen vatandaşlar, güreş develerinin idmanlarını izleyip bol bol fotoğraf çektiklerini söyledi.