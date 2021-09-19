Şamran Kanalı çevresinde bisiklet festivali

Van'ın merkez Edremit Belediyesi, Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen Şamran Kanalı çevresinde "Bisiklet, Ayran Aşı ve Balık" festivali düzenledi.

Edremit Belediyesi tarafından, Van Gölü kıyısında bulunan ilçe Kent Meydanı'nda 3. Edremit Bisiklet Festivali ve Balık Festivali düzenlendi. Belediye Başkanı İsmail Say, etkinlikleri Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında obeziteye ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

“Amacımız obeziteye ve sağlıklı hayata dikkat çekmek”

Burada yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, özellikle obeziteye ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için bisiklet etkinliğini düzenlediklerini ifade etti. Say, “Edremit Bisiklet Festivalimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında biz de 2019, 2020 ve nihayetine 2021'de de Eylül ayı içerisinde bu bisiklet festivalini geleneksel hale getirdik. Bugün Edremit kent meydanımızdayız. Burada çocuklarımız, gençlerimiz, orta yaşlılarımız, büyüklerimiz, 7'den 70'e herkes sağlıklı bir hayat için özellikle obeziteye ve sağlıklı hayata dikkat çekmek için tüm Avrupa ile birlikte tüm bu etkinliği düzenleyen belediyelerle birlikte Doğu Anadolu'da Edremit belediyesi olarak bu etkinliği geleneksel hale getirdik. Bugün de inşallah üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bugün davetimiz üzerine buraya gelen gerek gönüllüler, gerek STK'lar, gerekse bireysel olarak gelen tüm bisiklet gönüllülerini, çevre dostlarını selamlıyorum” dedi.

“Ayran Aşı, Balık ile Bisiklet festivalini birleştirdik”

İlçede yer yıl düzenlenen Ayran Aşı ve Van Balığı festivalini vatandaşlar için bisiklet festivaliyle birleştirdiklerini söyleyen Say, “Balık sezonunun başlamasıyla birlikte bu etkinliğimizi balık festivali ile birleştirdik. Bisiklet etkinliğine gelen tüm misafirlerimize ayran aşı ve balık ikram ettik. Yine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gönderilen 2 tane bisikletimizi de katılımcılarımıza numara vererek, o numaralarla yaptığımız çekilişle de iki tane bisiklet gönüllüsü bisiklet kazanmış oldu” diye konuştu.

“3 bin yıllık tarihi olan Şamran Kanalı'nda 3'üncü bisiklet festivalini gerçekleştirdik””

Vangölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Kutbettin Demir de festivalin yapılan katkılarla güzel bir görüntüye kavuştuğunu belirtti. Demir, “Bugün 3 bin yıllık tarihi olan Şamran Kanalı'nda 3'üncü bisiklet festivalini gerçekleştirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu, Van Gölü Koruma Eylem Planına ilk günden bu yana destek veren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a bu tür çalışmalar yaptığı için teşekkür ederiz. Bunun yanı sıra Bisiklet Festivalinin çekiliş, ayran aşı, balıkla süslenmesi de farklı bir hava kattı etkinliğe. Bu tür organizelerle Van'ın değerlerini unutmayan Edremit Belediyesine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Festivalde iki kişi çekilen kura sonucu bisiklet kazanırken, Bisiklet festivaline katılan vatandaşlar yorgunluk sonrası İlçe Meydanına gelerek Ayran Aşı, Balık festivaline katıldı.