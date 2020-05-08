İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanatçı Aydın Taksim'de leğende yıkandı

Sanatçı Aydın Aydın, Taksim Anıtı önünde smokiniyle leğenin içine girip yanında getirdiği su dolu kovayla başını sabunla yıkayıp su israfına dikkat çekti.


Sıra dışı kliplere imza atan Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, su israfına dikkat çekmek için Taksim Anıtı önünde smokiniyle leğenin içine girip yanında getirdiği su dolu kovayla başını sabunlu suyla yıkayıp su israfına dikkat çekti. Taksim Anıtı önünde bir kediyi sevdikten sonra güvercinlerin arasına girip mesaj veren Aydın, smokinle önce leğenin içine oturdu. Ardından yanında getirdiği su ve sabunla başını yıkayan Aydın, su israfı konusunda mesaj verdi. Aydın, “Hep bu sessizlik ve sakin anı bekledim. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'dan bütün dünyaya önemli bir mesajım var. Yeni bir eser yazdım, sözü müziği bana ait. 8 Mayıs 2020 Dünya Helalleşme Günü ilan ediyorum, ölmeden helalleşin. Ben herkese hakkımı helal ediyorum, herkesten de helallik istiyorum. Ayrıca sudan, topraktan, havadan ve bitkilerden de helallik istememiz lazım. Onlarında bizde hakkı var. Şu an bütün dünyada korona virüsten daha tehlikeli bir şey var, o da su israfı. Su biterse hayat biter. Su her şeyin ilacıdır. Bütün dünya, deniz, göl okyanus, nehir olsa bir kova su bize yeter. 8 Mayıs 2020 Dünya Helalleşme Günü hayırlara vesile olsun. Evde kalalım, özümüze dönelim, israfın her türlüsüne hayır. Herkese hayırlı Ramazanlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.