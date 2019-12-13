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Sanatçı Ercan Kesal üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Ünlü sanatçı Ercan Kesal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.


Yazarlık, oyunculuk, yönetmenlik ve senaristlik gibi yönleriyle tanınan Ercan Kesal, Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile Van Meslek Yüksekokulu Radyo-TV Programcılığı öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı. Kendini ve sanata bakışını anlatan sanatçı, öğrencilerin sorularını da cevapladı.


Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren söyleşi, çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.

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