Sanatçı Şoreş'e yoğun talep

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, “Görkemli bir atmosferde özel performansların gerçekleşeceği gecede; Şoreş, Cihan Yüksel & Gülsüm Hasar ve Orkestrası sahne alacak. Neo-klasik mimarinin saray mimarisiyle buluştuğu Elite World Van Hotel'de yılbaşına özel gala yemeği, limitsiz yerli içecek, eğlenceyi zirveye taşıyacak canlı müzik, oryantal şov ve sürpriz çekilişlerin olacağı gecenin fiyatı 230 TL. Konaklamalı olarak da farklı fiyat alternatifleri sunarak, bir kişilik kahvaltı dahil konaklamalı paket fiyatı 400 TL, iki kişilik konaklamalı paket ise 670 TL'dir” dedi.

Gecede sahne alacak olan sanatçı Şoreş için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Aksoy, “Hotel olarak her alanda farklılık oluşturduğumuz gibi yılbaşı gecesinde de bir farklılık oluşturmak adına sanatçı Şoreş'i getiriyoruz. Şu ana kadar halkımızdan yoğun bir talep aldık. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu manada misafirlerimizi bu unutulmaz geceye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı gecesinde çocukları da unutmadıklarını dile getiren Aksoy, “Çocuk balosunda zengin açık büfe, limitsiz meşrubat servisi, çizgi film gösterimi, palyaço, eğlenceli animasyonlar ve birçok sürpriz yer alıyor. Çocuk balosunda 0-6 yaş arası ücretsiz, 7-12 yaş arası ise kişi başı KDV dahil 100 TL. Rezervasyon ve detaylı bilgi için www.eliteworldvan.com internet sitesi ziyaret edilebilir, 0432 484 11 11 numaralı telefondan iletişime geçilebilir” diye konuştu.