Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Kızıltaş atandı

Bölge Müdür Vekilliği görevine atandı.

Uzun yıllar Van'daki kamu kurumlarında değişik görevlerde bulunan Eyüp Kızıltaş'ın Şanlıurfa'ya tayininin çıkması üzerine kentteki bir lokantada veda yemeği düzenlendi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Ekrem Özhekti tarafından organize edilen yemeğe, Kızıltaş ve arkadaş çevresi katıldı. Samimi bir ortamda geçen yemeğin ardından bir konuşma yapan Kızıltaş, organizasyondan dolayı Ekrem Özhekti başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eyüp Kızıltaş, Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdür Vekilliği görevine başladı.