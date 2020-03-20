Saray Belediyesinden dezenfekte çalışması

Van'ın Saray Belediyesi, korona virüs salgınına karşın dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dünya genelinde tedirginliğe neden olan korona virüs salgınına karşı Saray Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan ekipler, vatandaşın temiz ve sağlıklı ortamlarda güvenle yaşamlarına devam etmeleri ve insan sağlığına zararlı olabilecek her türlü virüslerin oluşmasını engellemek için geceli gündüzlü çalışıyor. Saray Belediyesi yetkilileri, vatandaşın daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürmeleri adına çalışmalarını titizlikle ve aralıksız sürdüreceklerini belirtirken, vatandaşların ise virüsten korunmak için gereksiz yere dışarı çıkmamaları ve korunma yöntemlerine riayet etmelerini istediler.