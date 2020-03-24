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Saray Belediyesinden dezenfekte çalışması

Van’ın Saray Belediyesi, ilçe merkezinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Van'ın Saray Belediyesi, ilçe merkezinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. Bu kapsamda Saray Belediyesi de ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarla kurum binalarının bahçelerini yıkayarak dezenfekte etti.

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