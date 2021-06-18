İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saray İlçe Müftüsü geçirdiği kazada yaralandı

Van’ın Saray İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali, kullandığı otomobilin takla attığı kazada yaralandı.

Van'ın Saray İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali, kullandığı otomobilin takla attığı kazada yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Saray ilçesi Zincirkiran Mahallesi yolunda meydana geldi. Saray Müftüsü Abdulvahit Kamali yönetimindeki 34 YA 4527 plakalı Sedan marka araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan Müftü Kamali tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.