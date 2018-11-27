Saray ilçesine 10 yataklı hastane

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Saray ilçesine yapılması planlanan devlet hastanesi için arsası için incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ı makamında ziyaret ederek, yeni yapılacak hastanenin arsasının belirlenmesi için görüştü. Daha sonra Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu; beraberindeki Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Başkan Yardımcısı Dr. Adem Ergioğuz ve inşaat yapı mühendisleriyle bazı arsalarda inceleme yaptı.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, ilçeye yapılması planlanan yeni devlet hastanesi ile ilgili olarak arsa seçimi sıkıntısı olduğunu belirterek, “Yer tahsisinde imar sorununu çözmemiz gerekiyordu. Bundan dolayı Saray Kaymakamız Mehmet Halis Aydın Beyle çeşitli alternatiflere baktık. Hastane yapılabilmesi için öncelikle arsanın kesinleşmesi gerekiyordu. İlçemizde yapılacak olan devlet hastanemiz, yatırım programları içerisine yer almaktaydı. Hastane, acil servis ve poliklinikler olmak üzere 10 yatak kapasiteli olacak” dedi.