Saray Kaymakamı Aydın'ın okul ziyaretleri

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, göreve geldiği günden bu yana yoğun iş temposunun yanı sıra okul ziyaretlerini de aksatmadan gerçekleştiriyor. Kaymakam Aydın'ın bu günkü ziyareti Zincirkıran İlkokulu oldu. Yetkililerden okul hakkında bilgi alan Kaymakam Aydın, öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Kaymakam Aydın okul ziyaretinin ardından mahalleden ayrıldı.