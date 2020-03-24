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Saray Kaymakamlığı yaşlıların ihtiyacını karşılıyor

Van’ın Saray Kaymakamlığı, korona virüsten dolayı evlerinden ayrılamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Van'ın Saray Kaymakamlığı, korona virüsten dolayı evlerinden ayrılamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.


Korona virüsü salgını nedeni ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için Saray Kaymakamlığı harekete geçti. Saray Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçe genelinde ikametinden ayrılamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Merkez mahallerde polis, kırsalda ise jandarma ekipleri tarafında evinde ikamet eden vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

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