Saray Kaymakamlığından eğitime destek

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, eğitime destek vermeye devam ediyor.

Saray ilçesindeki lise 12. sınıf ve mezun olan öğrencilere yönelik Van gezisi düzenlendi. Saray Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen geziye 160 öğrenci katıldı. İlk olarak Van Kitap Fuarına katılan öğrenciler, burada yazarlarla bir araya geldiler. Öğrenciler, daha sonra bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda film izleyip yemek yediler.