İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saray Kaymakamlığından eğitime destek

Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, eğitime destek vermeye devam ediyor.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, eğitime destek vermeye devam ediyor.


Saray ilçesindeki lise 12. sınıf ve mezun olan öğrencilere yönelik Van gezisi düzenlendi. Saray Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen geziye 160 öğrenci katıldı. İlk olarak Van Kitap Fuarına katılan öğrenciler, burada yazarlarla bir araya geldiler. Öğrenciler, daha sonra bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda film izleyip yemek yediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.