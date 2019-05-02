Saray TÜBİTAK Bilim Fuarı

Van'ın Saray ilçesindeki Kazım Paşa Ortaokulu öğrencileri tarafında TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Saray ilçesindeki Kazım Paşa Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışına Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. Kaymakam Aydın, yapılan projeleri tek tek inceleyerek öğrenciler projeler hakkında bilgi aldı.