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Saray ve Başkale'deki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti

Van Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında Saray ve Başkale ilçelerindeki öğrenciler Akdamar Adası’nı ziyaret etti.

Van Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında Saray ve Başkale ilçelerindeki öğrenciler Akdamar Adası'nı ziyaret etti.


Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, "Bizimle Gülümse Van" projesi kapsamında Saray ve Başkale ilçelerindeki 58 öğrenci ve 4 öğretmen, Akdamar Adası'na götürüldü. Adadaki kiliseyi gezip bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, desteklerinden dolayı polislere teşekkür ettiler.

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