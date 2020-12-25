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Saray'da 170 öğrenciye tablet desteği

VAN (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Van’ın Saray ilçesinde uzaktan eğitim sistemine katkı sağlamak amacıyla 170 öğrenciye tablet desteğinde bulunuldu.

VAN (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Van'ın Saray ilçesinde uzaktan eğitim sistemine katkı sağlamak amacıyla 170 öğrenciye tablet desteğinde bulunuldu.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitime katkı sunmak amacıyla tüm Türkiye'de tablet dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Saray ilçesinde Bakanlık tarafından yapılan özel puanlama sistemiyle başarı ve sosyoekonomik durumları göz önüne alınarak belirlenen 170 öğrenciye tabletleri dağıtıldı. İçerisinde 32 GB hafıza kartı ile internet erişiminin de bulunduğu paketler okul idarecilerine teslim edildi. 170 tabletin geldiğini söyleyen Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, 17 okul müdürüne 10 adet tablet ve 32 GB hafıza kartını verildiğini, bundan sonra gelecek tabletler aynı şekilde dağıtılmaya devam edeceklerini söyledi.

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