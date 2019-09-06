Saray'da 2019-2020 eğitim-öğretim toplantısı yapıldı

Van'ın Saray Mehmet Halis Aydın başkanlığında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Saray Öğretmenevinde gerçekleştirilen ve Kaymakam Mehmet Halis Aydın'ın başkanlık yaptığı toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Serkan Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Cüneyt Yılmaz, İlçe Yazı İşleri Müdürü Şefik Şensoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ve ilçedeki tüm okul müdürleri katıldı. Toplantıda okul güvenliği hakkında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.