Saray'da ahır yangını

Van'ın Saray ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Saray ilçesine bağlı Kepir Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Zolak'a ait ahır meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Saray Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında ahırın tamamı ve içerisindeki kışlık yakacaklar kullanılamaz hale geldi.