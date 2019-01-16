Saray'da çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

Van'ın Saray ilçesinde, çatılarda tehlike saçan ve boyları 1,5 metreyi aşan buz sarkıtları temizlendi.

Saray ilçesinde çatılardan uzanan ve boyları 1,5 metreyi aşan buz sarkıtları, talep üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından temizlendi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan binalara merdivenli itfaiye araçlarıyla çıkarak buzları kıran ekipler, yoğun bir mesainin ardından olası tehlikeyi ortadan kaldırdı.