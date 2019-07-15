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Saray'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü utlandı

Van’ın Saray ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ilçe merkez camisinde şehitler için mevlid okutulması ile başlayan kutlamalar akşam yapılan demokrasi yürüyüşü ile devam etti.

Van'ın Saray ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ilçe merkez camisinde şehitler için mevlid okutulması ile başlayan kutlamalar akşam yapılan demokrasi yürüyüşü ile devam etti.


Programa Saray Kaymakamı Hehmet Halis Aydın, kurum amirleri, mahalle muhtarları, şehit yakınları, gaziler ve birçok vatandaş katıldı. Gündüz programda şehitler için Mevlid-i Şerif, Hatm-i Şerif okunurken dualar edilp vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Akşamki kutlamalarda Kaymakamlık önünde yapıldı. Demokrasi yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma dev ekranda izlenmesinin ardından okunan ilahiler ve dualar ile devam etti.

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