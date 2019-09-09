Saray'da il ders zili Kaymakam Aydın'ın katılımıyla çaldı

Van'ın Saray ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili Kaymakam Mehmet Halis Aydın tarafın çalındı.

Saray ilçesin 2019-2020 yılı eğitim öğretim yılını ilk zili Kaymakam Mehmet Halis Aydın‘ın da katılımı yapıldı. İlçe merkezi ne bağlı Atatürk İlkokulu'nda yapılan programa katılan Kaymakam Aydın ilk zili çaldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program öğrencilerin şiir okuması ile devam etti. Kaymakam Aydın ilk ders zilini çalmasıyla öğrencilere sınıflarına koştu. Daha sonra öğrencilere yeni dönem okul kitapları yine Kaymakam Aydın tarafından verildi. Kaymakam Aydın, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledikten sonra okuldan ayrıldı.