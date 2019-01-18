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Saray'da karne dağıtımı

VAN (İHA) – Van’ın Saray ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile çıktılar.

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile çıktılar.


Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın'ın katılımıyla üç ayrı okulda karne dağıtımı yapıldı. Ahmet Naçar Çok Programlı Lisesi, Anadolu Lisesi ve Şehit Murat Dilmaç Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Mehmet Halis Aydın, satranç takımı da hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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