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Saray'da kömürlük yangını

Van’ın Saray ilçesinde kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Saray ilçesinde kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Saray'ın Sırımlı Mahallesi'nde ikamet eden Ali Osman Çelebi'ye ait kömürlükte meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Saray İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 4 süren çalışmanın ardından yangın tamamiyle kontroI altına alındı. Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışmada yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

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