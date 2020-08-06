Saray'da korona virüs denetimi

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman öncülüğünde korona virüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman öncülüğünde kurum amirleri, zabıta ekipleri, kolluk kuvvetleri, tarım ve sağlık çalışanlarının katılımıyla ilçe merkezinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde işletme sahipleri bilgilendirilip, tedbirlere uyulması konusunda uyarıldı.