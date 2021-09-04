İhlas Haber Ajansı

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Saray'da mezarlık yangını

Van’ın Saray ilçesinde mezarlıkta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Saray ilçesinde mezarlıkta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Saray merkez Feritmelen Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Saray ve Özalp İtfaiye Grup Amirlikleri ile Saray Belediye Başkanlığına ait arazöz sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

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