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Saray'da okullar dezenfekte edildi

Van’ın Saray ilçesinde yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı.

Van'ın Saray ilçesinde yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı.


Saray Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullarda dezenfekte çalışması yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ve pazartesi günü başlaması beklenen yüz yüze eğitim öncesi köylerdeki okullar tek tek dezenfekte edildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Saray Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek, “Tüm okullarda onarım ve bakım çalışması yaparak eğitim öğretime hazır hale getirdik” dedi.

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