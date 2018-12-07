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Saray'da ‘Okuma-Yazma' kursu

Van’ın Saray ilçesinde ’’Okuma-Yazma Seferberliği’’ kapsamında düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Van'ın Saray ilçesinde ''Okuma-Yazma Seferberliği'' kapsamında düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.


Van Valiliği öncülüğünde Saray ilçesinde başlatılan okuma yazma kursuna katılanlar için Kazımpaşa Ortaokulunda belge dağıtım töreni yapıldı. Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar'ın katılımıyla 164 kursiyere belgeleri verildi. Törende bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, bundan sonra açacakları kurslara da kursiyerlerin katılmasını isteyerek, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarımıza katılmanızı bekliyoruz” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ise, 23 kurs merkezinde 1. kadem okuma yazma kursu açtıklarını ve 164 kursiyerin başarıyla tamamladığı söyledi. Duyar, başarılı olan kursiyerler için 2. kademe kursları açacaklarını kaydetti.

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