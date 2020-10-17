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Saray'da tandır evi yangını

Van’ın Saray ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Saray ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Saray ilçesinde bağlı Ferit Melen Mahallesi'nde meydana geldi. Tandır evinde yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 1.5 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında tandır evin tamamı kullanılamaz hale geldi.

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