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Saray'daki 44 okulla spor malzemesi desteği

Van’ın Saray Belediyesi tarafından 44 okulu spor malzemesi desteği yapıldı.

Van'ın Saray Belediyesi tarafından 44 okulu spor malzemesi desteği yapıldı.


Açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın'ın yapmış olduğu ziyaretler sonucunda okulların tüm ihtiyaçlarının yerine getirildiğini söyledi. Son olarak 44 okula spor malzemesinin Kaymakam Aydın tarafından yapıldığını ifade eden Duyar, “Bu konuda İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Halis Aydın'a teşekkür ederiz” dedi.

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