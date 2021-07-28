Sarayı'da su taşkınları

Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen su taşkınlarından dolayı 3 ev sular altında kaldı.

Öğlen saatlerinde Saray ilçesinde meydana gelen yoğun yağış sonucunda ilçe merkezindeki Ferit Melen Mahallesinde su baskınları meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Saray İlçe Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. 1 araç 3 personel ile birlikte 3 evdeki su taşkınına müdahale edildi. Sel taşkınında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.