Sarımehmet Barajına 260 bin yavru balık bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Muradiye ilçesinde bulunan Sarımehmet Barajı'na 260 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Tarım ve Orman Van İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın organizasyonunda "Van İlindeki Su Kaynaklarının Balıklandırılması" adlı proje gereği, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Keban Su Ürünleri İşletmesinde üretilen balıklar Van İl Müdürlüğüne getirildi. İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tanktaki yavru balıklar oksijen bastırılmış şeffaf poşetlere Muradiye İlçesine getirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafında Sarımehmet Barajına bırakıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay'ın yaptığı açıklamada “Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında ilçemiz sınırlarında bulunan Sarımehmet Barajımıza iç sularda su ürünleri üretimini artırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmayla 260 bin yavru sazan balığı bırakıldı" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay'ın beraberinde su ürünleri Mühendisi Hidayet Bedirhanoğlu ise “Sularımızın sazan yetiştiriciliği konusunda gayet müsait olduğu bu çalışmalarla sazan üretimi gayet iyi bir noktaya ulaştığını“ belirtti.