Sarımemet ve Koçköprü barajlarında stok tespit çalışması

Muradiye ilçesindeki Sarımemet Barajı ile Erciş ilçesindeki Koçköprü Barajında Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in başkanlığında, stok tespit çalışmaları yapıldı. Sarımemet ve Koçköprü barajlarını “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik” gereği kiraya vermek amacıyla stok tespiti çalışmaları yapıldı. Stok tespit çalışmaları; avcılıkla eksilen balık miktarı, üreme ve büyüme ile stoka her yıl eklenen balık miktarı ve halen stokta bulunan balık miktarının belirlenmesi amacıyla barajdan alınan balıkların ağırlık, boy özellikleri ölçülerek incelendi.

Muhammed Demir başkanlığındaki su ürünleri mühendisleri Özgür Yıldız ve M. Koray Tutkun ile şube müdürlüğü ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen stok miktarları üzerinde Sarımemet ve Koçköprü barajlarının kiraya verileceği belirtildi.