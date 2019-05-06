Sarıoğlu: “Hedef, paylaşarak büyüme”

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lokman Hekim Akay Hastanesinde gerçekleştirildi. Sarıoğlu, burada yaptığı konuşmada, şirketin 2018 yılı faaliyetlerine ve finansal tablolarına ilişkin bilgi verdi. Lokman Hekim Sağlık Grubunun 5 hastane, 2 tıp merkezi, 664 yatak kapasitesi ve 2 bini aşkın personelle hizmet verdiğini anlatan Sarıoğlu, geçen yıl 28,4 milyon lira yatırım yaptıklarını belirtti. Sarıoğlu, söz konusu dönemde şirketin karlılığının ise 25,8 milyon lira olduğuna dikkati çekti.

“Hedef paylaşarak büyüme”

Lokman Hekim Sağlık Grubunun hedefinin “paylaşarak büyüme” olduğuna vurgu yapan Sarıoğlu, şirketin faaliyetlerine ve finansal tablolarına ilişkin şunları aktardı:

“Akay Hastanemizde kaliteli hizmet sunumunu artırmak için iyileştirme çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Etlik'teki hastanemizin yanına yaptığımız yeni binamızla buranın yatak kapasitesi 100'e çıkacak. Yılsonuna kadar burayı da hizmete açmayı planlıyoruz. Çok önem verdiğimiz Lokman Hekim Üniversitesi projesi de başarıyla devam ediyor. Ülkemizin sağlık alanında yapacağı faaliyetlere çok önemli katkılar sunacağını düşündüğümüz üniversitemizde doluluk oranımız yüzde 80'leri buluyor. Bazı bölümlerde yüzde 100'e ulaştık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında diş hekimliği fakültesi ve yeni bölümle meslek yüksek okullarında buranın gücüne güç katacağız. Geçen yıl hasta sayımız 1 milyon 100 bin olarak gerçekleşti. Hasta sayımızdaki artış bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterdi. Hasta başı gelirimizde de yüzde 15'lik bir yükseliş oldu. 2018'de ciromuzu yüzde 16,1 artırarak 285 milyon liraya ulaştık. FAVÖK ise 36,1 milyon lira oldu.”

“Karlılığımızı koruduk”

Mustafa Sarıoğlu, ülke genelinde 2018 yılından bu yana yaşanan ekonomik zorlukları şirket olarak büyük ölçüde atlattıklarını ifade etti. Kur, sarf malzemeleri ve personel giderlerindeki artışların maliyetlerini arttırdığını ancak buna karşın 25,8 milyon lira faaliyet karı gerçekleştirerek hedefledikleri rakama ulaştıklarını kaydeden Sarıoğlu, “2019'u biraz daha kur baskısından uzak, maliyetlerin artmadığı, istikrarlı bir yıl olarak geçirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şirketin borç yükü azaltılacak”

Şirketin yürüttüğü projelere ilişkin de bilgi veren Sarıoğlu, “Sağlık alanında e-ticaret projemiz tamamlanma aşamasında. Alt yapımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Büyük beklenti içerisinde olduğumuz bu projeyi yakında hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Şirketin şu anda bile makul denilebilecek seviyede olan sektör ortalamalarının çok altındaki borçluluğunun azaltılmasına yönelik de çalışmalar yaptıklarını aktaran Sarıoğlu, “Borçluluğu azaltmaya yönelik projemizi 3-5 ay içerisinde, en geç yılsonuna kadar hayata geçireceğiz. Makul görünen borçlanmanın oldukça alt seviyelere çekilmesi için gayretlerimizin sonucunu yakında alacağız” şeklinde konuştu.