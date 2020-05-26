İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor

Van’da baharın müjdecisi olarak bilinen düğün çiçeğinin, karlı dağların eteklerindeki yaylaları sarıya bürümesi göz kamaştırdı.

Van'da baharın müjdecisi olarak bilinen düğün çiçeğinin, karlı dağların eteklerindeki yaylaları sarıya bürümesi göz kamaştırdı.


Baharın gelmesiyle birlikte açan çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar güzel manzaralar oluşturuyor. Etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar, eteklerde çiçek açan bitki örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.



Binlerce dönüm arazi sarıya boyandı


Çatak, Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri üçgenindeki karlı dağların eteklerindeki yaylalarda açan düğün çiçekleri (Ranunculus repens) kendisine hayran bıraktı. Sarı renkte açan çiçekler, binlerce dönüm araziyi sarıya boyadı. Bölgedeki kadınlar tarlalarda yetişen bitkilerden toplarken, yoldan geçen bazı vatandaşlar ise çiçek tarlasında hatıra fotoğrafı çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.