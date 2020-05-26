Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor

Van'da baharın müjdecisi olarak bilinen düğün çiçeğinin, karlı dağların eteklerindeki yaylaları sarıya bürümesi göz kamaştırdı.

Baharın gelmesiyle birlikte açan çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar güzel manzaralar oluşturuyor. Etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar, eteklerde çiçek açan bitki örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Binlerce dönüm arazi sarıya boyandı

Çatak, Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri üçgenindeki karlı dağların eteklerindeki yaylalarda açan düğün çiçekleri (Ranunculus repens) kendisine hayran bıraktı. Sarı renkte açan çiçekler, binlerce dönüm araziyi sarıya boyadı. Bölgedeki kadınlar tarlalarda yetişen bitkilerden toplarken, yoldan geçen bazı vatandaşlar ise çiçek tarlasında hatıra fotoğrafı çekti.