Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen ‘2022-2023 Okul Sporları Satranç Bölge Yarışması' Van'da başladı.

Nur Tatar Spor Salonunda 26-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışmalara; Van, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Batman, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari ve Bingöl illerinden yaklaşık 260 sporcu ile 55 idareci katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler arasında eşleştirmeler yapılarak yarışmalara başlanıldı.

Yarışmayla ilgili açıklamada bulunan yetkililer, gençlerin matematiksel zekasının gelişimini hızlandıran satrancın aynı zamanda çocuklara sorun çözmeyi ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğretmesiyle de dikkat çektiğini söylediler. Çocukların satranç oynadıkça kritik etme ve analitik düşünme yeteneği kazandığını belirten yetkililer, “Çocuklar neden-sonuç ilişkilerini daha iyi kavrayabiliyor ve böylece mantık yürütebiliyorlar” dediler.