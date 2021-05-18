Türkiye'de Van'ın da aralarında bulunduğu birçok ildeki göl ve sulak alanlarda 15 Mayıs tarihi itibariyle başlayan sazangillerin av yasağı devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş tarafından yapılan açıklamada, 5/1 sayılı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ ve 5/2 sayılı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereği Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş ve Van il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs- 15 Ağustos tarihleri arasında sazangiller avcılığının yasak olduğunu söyledi. İl Müdürü Görentaş, ilgili mevzuat kapsamında 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında Van il sınırları içerisinde kalan bütün sularda sazangiller (sazan, siraz, tatlı su kefali vb.) avcılığının yasak olduğunu hatırlattı.

Av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satanlara 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağını, yasaklı ürüne ve av araçlarına el koyma işleminin de gerçekleştirileceğini ifade eden Görentaş, "Başta balıkçılarımız ve tüm halkımız yasak konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidir. Balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı verilmesi gerektiği unutulmamalıdır" dedi.