Sazlık alanda korkutan yangın

Van'ın Erciş ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

İlçenin Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan sazlık alandaki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.