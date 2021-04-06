İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sazlık alanda korkutan yangın

Van’ın Erciş ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Van'ın Erciş ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.


İlçenin Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.


Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan sazlık alandaki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.