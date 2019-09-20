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Sebze meyve yüklü kamyon devrildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde sebze meyve yüklü kamyon devrildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde sebze meyve yüklü kamyon devrildi.


Edinilen bilgilere göre kaza İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde meydana geldi. Van-Özalp karayolu üzerinde sebze meyve yüklü kamyon, bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile araç içerisindeki bir kişi kazayı hafif atlatırken, kamyonun kasasındaki sebze ve meyveler ise yola saçıldı.


Kaza sonrasında ulaşım tek şerit halinde sağlanırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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