Şehit ailesi unutulmadı

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehit Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in ailesini ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart 2018 tarihinde şehit olan Ercişli Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, şahadetinin 3. yılında unutulmadı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, şehidin ailesine ziyaret etti. Ziyareti sırasında şehidin babası Zeynal Abidin Çevik ve aile bireyleri tarafından karşılanan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, aile fertleri ile bir süre görüştü. Ailenin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Mehmetbeyoğlu, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında görevi başında kalleşçe şehit edilen Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'i dualarla ve rahmetle yâd etti. Şehidin ailesine içinde Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının da bulunduğu çeşitli hediyeler takdim eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, daha sonra haneden ayrıldı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun şehit ailesi ziyaretine Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fuat Baran da eşlik etti.